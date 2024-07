Ploegleider van Remco Evenepoel bijzonder boos op Tourorganisatie: "Belachelijk"

Remco Evenepoel verloor geen tijd in de graveletappe in de Tour, maar toch hadden ze bij Soudal Quick-Step kritiek achteraf. Vooral over het parcours.

In en rond Troyes moesten de renners afgelopen zondag zo'n 32 kilometer over gravelwegen rijden. In het klassement bleef alles bij wat het was, maar er werd duchtig aangevallen door Pogacar en Evenepoel.

Bij Soudal Quick-Step en Visma-Lease a Bike waren ze vooraf al geen fan van het gravel en dat deden ze ook achteraf. Zo was ploegleider Klaas Lodewyck niet te spreken over de gravelstroken op het einde van de etappe.

Lodewyck kritisch voor ASO

"De laatste zes onverharde stroken waren gewoon opgevoerde gravé (steenslag, nvdr.) De organisatie heeft het kunstmatig gemaakt. Dat is belachelijk en zorgde voor gevaarlijke situaties. Je moet geen ondergrond willen creëren die zo gevaarlijk is", zei hij bij Sporza.

Volgens Lodewyck stonden renners die het parcours hadden verkend zo voor een grote verrassing, omdat er op sommige plaatsen bijna 10 centimeter gravel was bijgekomen. Renners moesten dus behoedzaam door de bochten.

Evenepoel, die de rit in december al verkende, had er weinig last van. "Remco had niet veel tijd om zich daar druk over te maken, hij was bezig met zijn eigen koers en heeft het heel goed gedaan. Hij mag tevreden zijn", besloot Lodewyck.