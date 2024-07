Pogacar waarschuwt Vingegaard en Visma-Lease a Bike: "Heb maar één boodschap voor hen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar haalde na de gravelrit al uit naar Visma-Lease a Bike en Jonas Vingegaard. De Sloveense gele trui deed dat op de rustdag nog eens.

Jonas Vingegaard kwam met veel twijfels naar de Tour, maar daar geloofde Tadej Pogacar al snel weinig van. Toen hij met de Deen op dag twee de KOM pakte op de klim van San Luca wist Pogacar al genoeg.

"Ze probeerden de vorm van Jonas een beetje te downplayen. Maar ik trek me daar niets van aan en focus op mijn benen", zegt Pogacar bij Het Nieuwsblad. "Maar ik ben niet bang van Jonas", ging Pogacar verder.

Vingegaard focust alleen op Pogacar

De Sloveen was zondag onder de indruk van Remco Evenepoel, maar heeft van niemand schrik zolang zijn eigen vorm goed is. Vingegaard volgde telkens, maar nam niet over en hield de benen telkens stil.

Daar stoorde Pogacar zich al aan na de graveletappe, dat heeft hij nog eens herhaalt op de rustdag. "Vingegaard focust alleen op mij en heeft wat schrik van mij. We zullen zien hoe het in de bergen gaat."

Ook mentaal staat Pogacar sterk in zijn schoenen. "Als ze me mentaal proberen te raken, dan heb ik maar een boodschap voor hen: dat lukt niet. Ze rijden tegen mij, maar dat ben ik gewoon, dat was de voorbije Tours ook het geval."