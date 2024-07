Remco Evenepoel komt met nieuwe krasse voorspelling over ... EK voetbal

Remco Evenepoel is een man van de wereld. Van de sportwereld zeker. Zijn eigen capaciteiten als topsporter staan buiten kijf, maar hij toont zich ook een echte kenner. Dit EK heeft hij al een paar rake voorspellingen gedaan.

Zaterdagochtend werd hem door de NOS gevraagd naar zijn band met de Nederlandse voetballer Cody Gakpo. Evenepoel bevestigde dat hij tijdens zijn jeugd nog samen met hem heeft gespeeld bij PSV. "We zijn even ploegmaats geweest."

"Scoren en de wedstrijd beslissen!", zei hij over Gakpo. "Ik denk wel dat hij iemand is die er altijd staat op de belangrijke momenten. Ik zie niet anders gebeuren dan dat." Een voorspelling die helemaal raak was. Zaterdagavond won Nederland zijn kwartfinale op het EK van Turkije (2-1), met Gakpo die beslissend was.

En dus werd aan Evenepoel door Sporza ook eens gevraagd om de rest van het EK te gaan voorspellen: "Zo'n wedstrijd bekijken? Dat is zeker ontspanning voor mij. Ik heb de wedstrijd van Nederland tegen Turkije helemaal uitgekeken."

Spanje Europees kampioen

"Het was wel speciaal. Zeker toen Gakpo het verschil maakte", aldus Evenepoel in zijn analyse van die wedstrijd. En hij blikte ook vooruit: "Ik denk dat we een finale krijgen tussen Spanje en Nederland. Spanje zal Europees kampioen worden."

Dinsdag is er de halve finale tussen Spanje en Frankrijk, woensdag die tussen Nederland en Engeland en zondag is er dan de finale. Dan weten we of Evenepoel daadwerkelijk een zeer grote voetbalkenner is of niet.