Tom Steels over UAE en Visma: "Het zijn mastodonten van ploegen, maar wij verliezen één ding niet"

Soudal - Quick-Step staat er voorlopig goed voor in de Tour de France met een tweede plaats voor Remco Evenepoel. Daardoor zetten ze zich voorlopig tussen de absolute giganten van ploegen als Visma - Lease a Bike en UAE Team Emirates.

Visma - Lease a Bike (en daarvoor Jumbo - Visma) was qua omkadering lange tijd de ploeg om in de gaten te houden, ondertussen lijkt UAE - Team Emirates hen zeker te hebben bijgebeend. En waar staat Soudal - Quick-Step in het verhaal?

"We staan toch ook heel ver hoor", aldus Tom Steels in zijn analyse bij Vive le Vélo. "We hebben ook veel mensen in dienst tijdens zo'n ronde. Je mag je nooit miskijken op het geheel en op de grootte en de luxe errond."

"Alles kan beter, maar we hebben wel wat bijgebeend denk ik. Een ding gaan we nooit verliezen en dat is de ziel van de ploeg en de passie voor de koers en dat is ook belangrijk. Het zijn mastodonten van ploegen met enorme budgetten, maar op de fiets zelf is het een harde strijd."

Omkadering steeds beter door complexere races

"Er is zeker iets gedaan met de woorden van Evenepoel van de vorige jaren. Ook omdat een koers steeds moeilijker wordt. Naar verzorging toe heb je bijna een verzorger per persoon nodig om 's avonds bij aankomst in het hotel nog op een degelijk uur te kunnen eten."

"En ook qua eten en drinken tijdens de race moet je mensen hebben die bidonpunten kunnen voorzien. De wedstrijden worden complexer, ik vind bidonpunten jammer omdat ze de race nog nerveuzer maken ... Maar in sommige dingen moet je meegaan."