Wout van Aert onthult zijn plannen en weet wat hij zeker niet mag doen

Als Wout van Aert met plannen in zijn hoofd zit, is het uitkijken naar wat die zijn. Weten wat niet mag, is soms al het halve werk.

Dat is duidelijk na zijn betoog voor aanvang van de Tourrit naar Saint-Amand-Montrond bij onder meer VTM. "Beginnen met af te wachten en kijken hoe ik mij voel", onthult hij zijn voorzichtige plannen. Dat heeft met een paar mindere dagen te maken. "Ik ben heel benieuwd naar hoe ik uit de rustdag gekomen ben en hoe het gaat lopen."

Weet hij dat dan nog niet als hij aan de start van zo'n rit staat? "Jammer genoeg voel ik dat niet als ik opsta. Ik voel mij wel een stuk beter uitgerust dan de vorige dagen. Dat is logisch, want je hebt eindelijk een rustigere dag gehad. Dat zegt niets over hoe de benen draaien", maakt Wout van Aert zich nog helemaal geen illusies.

Van Aert hoopt op waaiers

Het is wel een bijzondere rit in het Tourparcours. "Het is heel duidelijk dat deze etappe erin gestoken is om waaiers te creëren, met de hoop dat de wind in de juiste richting staat. De richting is wel oké, maar er lijkt te weinig wind om echt iets te doen gebeuren. Moesten er waaiers zijn, zou deze etappe mij nog beter liggen."

Van Aert weet wat hem dan te doen staat. "Ik moet dan zelf nog in die eerste waaier geraken. Natuurlijk proberen we Jonas Vingegaard beschermen, maar we moeten allemaal vechten om vooraan te zitten. Je mag nooit denken dat je veel energie moet sparen, want dan hang je op het kantje. Voor je het weet, lig je er dan af."