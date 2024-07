🎥 Opnieuw duikt opmerkelijk beeld van Campenaerts op, maar daar heeft hij duidelijke uitleg voor

Victor Campenaerts deed al enkele keren van zich spreken tijdens de Tour. Ook tijdens de geschiedenisloze etappe van dinsdag dook er een opvallend beeld op van Campenaerts.

Dat Jasper Philipsen de tiende etappe won in de Tour van 2024, was wellicht het enige wat er van zal onthouden worden. Voor de rest was de aanloop naar de sprint een lange geeuw, zonder lange vlucht van de dag.

Toch dook er op zo'n 35 kilometer van de streep een opvallend beeld op van Victor Campenaerts, die een bidon uit zijn broek haalde en daarna weg gooide. In zijn dagelijkse vlog met Brent Van Moer kwam Campenaerts er op terug.

Campenaerts plast in bidon

"Als je wil plassen op de fiets dan is er altijd een goede kant om dat te doen en deze keer was dat de rechterkant", vertelt Van Moer. "Alleen zat 'Campi' aan de andere kant." En dus moest hij zoeken naar een oplossing.

"Hij zei: geen probleem, jongens, dronk zijn bidon leeg en plaste die vol." Campenaerts maakte nog een geintje met zijn bidon. "Ik heb Stefan Bissegger (die naast hem reed) nog aangeboden om er eens van te drinken, maar hij wou niet."

Maar het plassen in de bidon had wel degelijk een reden. "In de Tour is het heel belangrijk om je te positioneren. Je kunt niet zomaar weg en kunt dus ook niet zomaar stoppen om te plassen, ook al gaat het traag in het peloton. Daarom: plassen in de bidon en weg ermee!"