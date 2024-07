Tadej Pogacar komt met verrassende uitleg na dubbele opdoffer van Jonas Vingegaard

Tadej Pogacar probeerde zijn concurrenten op nog meer achterstand te zetten, maar dat was buiten Jonas Vingegaard gerekend. De Deen kwam terug en klopte hem ook in de sprint.

Met een stevige aanval op Puy Mary sloeg Pogacar meteen een gat op de rest. De Sloveen diepte zijn voorsprong in de afdaling uit tot zo'n 30 seconden, maar zag Vingegaard op de voorlaatste klim nog terugkeren.

Samen met Vingegaard reed Pogacar naar de streep in Le Lioran, waar de Deen verrassend sneller was. "Het was een heel goede dag", zei Pogacar toch eerder onverwacht. "Onze ploeg deed het heel goed."

Pogacar blijft positief na zege Vingegaard

"Ik voelde me goed op de eerste zware klim, dus viel ik aan. Jonas kwam echter sterk terug op de volgende klim, waarna we samen naar de finish gingen. We kunnen nu echt spreken van een eerlijk gevecht. Jonas is in topvorm."

Toch onthoudt Pogacar vooral het positieve. "Het is een goede dag voor Vingegaard, maar ook voor mij. Ik denk niet dat ik hier een mentale strijd verloren heb. Hij won de sprint, maar ik denk dat we aan elkaar gewaagd zijn."

Zaterdag volgt de eerste bergrit met onder meer de Tourmalet (18,9 km aan 7,4%) en de slotklim naar Pla d’Adet (10,6 km aan 8%). "In de Pyreneeën zullen het andere beklimmingen zijn en daar ben ik meer voorbereid op."