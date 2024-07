📷 🎥 Wout van Aert weer slachtoffer van manoeuvre van gedeclasseerde renner: "Dat kost mij zeker de overwinning"

Het mag niet zijn voor Wout van Aert. Als een renner een manoeuvre doet dat in declassering resulteert, is het ten nadele van hem.

Van Aert flirtte in de spurt van de twaalfde Tourrit weer met een val aan de rechterkant van de barrières, onder meer door een manoeuvre van Arnaud Démare. Van Aert slaagde er in recht te blijven en kon dan nog een straffe sprint links van Démare uit zijn pedalen schudden. Het bleek niet voldoende om nog te kunnen winnen.

"Het was chaotisch. Ik kon supergoed mijn plaats houden. Ik zat opnieuw ingesloten, omdat Démare mij vastzet in de hekken. Ik zou het nog eens moeten herbekijken", reageerde Van Aert vlak na de aankomst bij Sporza en VTM. De jury heeft dat ook gedaan en is voor de tweede keer in deze Tour tot declassering overgegaan.

Nou, Demare gaan ze schrappen uit de uitslag. Nog wel verdomd knap dat Van Aert nog tweede finisht. #TDF2024 pic.twitter.com/bsfnFVTBJ2 — Mark Rijk (@MarkRijk) July 11, 2024

Girmay en Van Aert blijven respectievelijk eerste en tweede in de rituitslag. Démare verliest zijn derde plek aan Ackermann. De actie van de Fransman was dan ook bepalend. "Dat kost mij zeker de overwinning, want ik moest mij herlanceren naar de andere kant. Démare ging aan op 250 meter van de meet, dat was nog in mijn voordeel."

Zo kon Van Aert toch nog iets ondernemen om een betere positie in te nemen. "Ik baal hier wel even van, maar ik had gisteren veel pijn. Ik had niet verwacht dat ik mij vandaag zo goed ging voelen. Het was een zware rit, want er werd hard gereden om de vlucht te controleren. Dan weet ik dat mijn sprint er beter uitkomt."

Yeah, there's no way Arnaud Demare gets away with this, he will be relegated. WVA was again pushed to the barriers and had to restart his sprint otherwise he could have won this.#TDF2024 pic.twitter.com/R58xajfRa8 — Mihai Simion (@faustocoppi60) July 11, 2024

De Belg van Visma-Lease a Bike hoopt toch om het positieve mee te nemen. "Het doet deugd dat ik dit weer kan. Het is belangrijk dat ik meteen die bladzijde kan omslaan." Goed om te zien dat Van Aert de nerveuze sprint niet aan zijn hart laat komen. Naast Démare werd overigens ook Cavendish nog gedeclasseerd.