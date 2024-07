Verrassende Wout van Aert bijt tanden stuk op hattrickman Girmay, valpartij slaat Van der Poel en Roglic achteruit

Vooraf was het niet zeker of Wout van Aert zou meesprinten, maar hij deed het toch. Enkel Girmay was hem te snel af. Niet iedereen was er nog bij vooraan, want een valpartij zette onder meer Van der Poel en Roglic op achterstand.

Het begin van de twaalfde Tourrit was er geen zonder verhaal, want Jakobsen moest opgeven en Pogacar geraakte betrokken bij een valpartij. Opnieuw geen zorgeloze dag dus voor de gele trui, die zijn plek in het peloton wel opnieuw kon innemen. Bilbao volgde later het voorbeeld van Jakobsen: ook hij stapte in de wagen.

Een kwartet aan renners was wel bereid om in de ontsnapping te gaan: de Fransen Madouas, Pacher en Turgis, samen met de nog altijd supergretige Abrahamsen. Alpecin-Deceuninck nam zijn verantwoordelijkheid, want het had gezinnen gezet op een tweede ritzege met Philipsen. Met 40 kilometer te gaan was de hergroepering een feit.

Roglic komt ten val

Dat betekende nog geen massasprint met iedereen, want in de finale kwam het nog tot een val in de buik van het peloton. Een tiental renners gingen tegen de grond. Roglic lag erbij en had zelfs moeite om zijn ploegmaats te volgen in de achtervolging. Een rampzalige zaak voor de Sloveen. Van der Poel werd door de val opgehouden.

Dat was ook slecht nieuws voor Philipsen, die zo niet op zijn ideale lead-out kon rekenen. Van Aert werd in de spurt de beste landgenoot. Hij trachtte aan de rechterkant van de baan door een gaatje te geraken. Maar in het midden van de weg leverde Girmay weer eens een pijlsnelle sprint af: derde keer raak voor Intermarché-Wanty!