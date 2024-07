Mathieu van der Poel is op zijn hoede maar spreekt vooral klare taal over kwestie die heel Nederland in de ban houdt

Nederland kijkt met argusogen naar de prestaties van Mathieu van der Poel in de Tour, maar is nu in de ban van een andere sport. Een scheidsrechterlijke beslissing van op het EK voetbal ligt onze noorderburen zwaar op de maag.

Nederland verloor in de halve finales op het EK met 1-2, onder meer na een discutabele strafschop voor de Engelsen. De eerste vraag die NOS Van der Poel deze ochtend stelde was dus of hij het penalty vond. "Neen. Ik vind het goed dat de VAR duidelijkheid schept over wel of geen buitenspel. Gisteren was het een rare beslissing."

Eentje dat de match in het nadeel van Oranje deed kantelen. "Het begon goed, nadien werd het minder. Het is natuurlijk wel jammer om in de laatste minuten voor die verlenging een tegengoal binnen te krijgen. Ik had natuurlijk liever gehad dat ze doorgingen. Ik had wel gehoopt dat er nog iemand zou scoren, want ik wou gaan slapen."

Van der Poel weer in dienst van Philipsen

Bij een gelijke stand moest de wereldkampioen wielrennen dus de verlengingen missen. Zijn nood aan rust geeft ook wel aan dat de focus van Van der Poel wel degelijk nog altijd op de koers ligt. Zeker aangezien er een nieuwe kans ligt om voor een sprint te gaan met Jasper Philipsen. Tenzij de vluchters het een keer kunnen halen.

"Ik denk dat het lastig zou kunnen zijn na gisteren", is Van der Poel er wel op zijn hoede voor dat de vorige rit in de benen kan kruipen. "We gaan het proberen, da's onze beste kans." Als het lukt krijgt het peloton een laatste rechte lijn van meer dan een kilometer voorgeschoteld. Wat zegt dat over de eventuele massasprint?

Van der Poel verrast met voorkeur

"Da's kwestie van timing. Op zich ben ik wel fan van ergens nog een bocht, want dan komt alles op een lint en is het gewring eigenlijk een beetje gedaan."