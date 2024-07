Van Aert zet de Tour verder en liefst zonder worstcasescenario: hij wil negatieve gedachten kost wat kost vermijden

Na zijn val was het toch nog een klein beetje de vraag of Wout van Aert de Tour ging kunnen verderzetten. Zoals verwacht kan die vraag positief beantwoord worden.

"De pijn valt gelukkig mee", geeft Wout van Aert voor de start van de twaalfde etappe een stand van zaken bij VTM. "Ik heb goed kunnen slapen. Ik heb er vertrouwen in dat ik de koers kan verderzetten. Da's positief." Dat zijn de pluspunten, maar er is ook de andere kant van de medaille. Van Aert valt tegenwoordig wel héél vaak.

"Mentaal was het niet leuk om opnieuw te vallen. Het was ook gewoon mijn eigen fout. Het totaal verkeerd inschatten van een bocht overkomt me niet al te vaak." Dat is wel zorgwekkend. Het lijkt er wel op dat Van Aert sinds zijn terugkeer in competitie zich veel minder comfortabel voelt in het peloton en dat doet alarmbellen afgaan.

Ik probeer het niet groter te maken dan het is

Van Aert wil niet weten van een scenario waarbij hij zich hierover constant vragen moet stellen. "Ik probeer het ook niet groter te maken dan het is. Dat kan iedereen weleens overkomen. Zonder de pech die al kende dit jaar, had ik die bladzijde snel omgeslagen." Zijn opdracht is om dat ook nu weer te proberen en er het beste van te maken.

Het dag per dag aanpakken, een vaak aangehaald mantra in het wielrennen, is nu ook van toepassing op Wout van Aert. "We zullen zien hoe het verder gaat nu."