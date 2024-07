Evenepoel baalt na verlies van tweede plaats aan Vingegaard: "Anders had ik gevolgd tot de top"

Remco Evenepoel heeft opnieuw een goede zaak gedaan in zijn strijd om het podium. Hij verloor wel zijn tweede plaats aan Jonas Vingegaard.

Zo'n 20 seconden op Jonas Vingegaard en iets meer dan een minuut op Tadej Pogacar. Dat is het tijdverlies die Remco Evenepoel moest incasseren in de eerste rit in de Pyreneeën. Toch was hij niet helemaal tevreden.

Evenepoel zat bij de aanval van Pogacar wat ingesloten tussen Jorgenson en Landa, waardoor hij niet meteen kon reageren. "Anders was ik sneller tot op het wiel van Jonas geraakt en had ik misschien kunnen volgen tot de top. Maar dat is de koers", zei Evenepoel bij Sporza.

Evenepoel geeft tweede plaats niet op

Zondag komt er nog een zwaardere etappe aan in de Pyreneeën, maar Evenepoel hield daar geen rekening mee. "Het was all out tot de finish, ik reed zeker niet met de handrem op", zei Evenepoel duidelijk.

Evenepoel heeft bijna vier minuten voorsprong op de vierde plaats, dus hij heeft wat speelruimte bij een mindere dag. Hij hoopt zijn vorm zondag aan te houden en geeft de tweede plaats nog niet op.

"Vandaag rijdt Vingegaard er mij wel af, maar misschien doe ik morgen het omgekeerde. Het blijft dag per dag afwachten en vooral hard blijven werken", bleef Evenepoel nog wel strijdvaardig.