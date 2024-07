Nathan Van Hooydonck ziet geen toekomst meer in de koers: "Voelt niet helemaal juist"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Een jaar geleden hielp Nathan Van Hooydonck Jonas Vingegaard nog aan zijn tweede opeenvolgende Tourzege, nu is hij vipchauffer bij Visma-Lease a Bike. Al wil hij het wielrennen toch achter zich laten.

Nathan Van Hooydonck moest in september vorig jaar abrupt een einde maken aan zijn wielercarrière na een hartstilstand tijdens een autorit. Hij kreeg een pacemaker, maar moet de koers nu langs de zijkant bekijken.

Dat doet soms pijn, zeker tijdens de gravelrit of de waaierrit. Omdat Van Hooydonck weet dat hij daar het verschil had kunnen maken Toch kiest Van Hooydonck er bewust voor om tijdens de Tour vipchauffeur te zijn.

Ook al doet het pijn om niet meer zelf op de fiets te kunnen zitten. "Misschien helpt het me ook om dit hoofdstuk af te sluiten. Als je wegloopt, kan je niks afsluiten", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Want Van Hooydonck wil de koers achter zich laten.

Afscheid Van Hooydonck van het wielrennen

Hij heeft het gevoel dat hij nog even in de koers moet zijn, maar het daarna moet achterlaten. "Het voelt niet helemaal juist. Dit is niet wat ik nu uit het leven wil halen. Ik heb de kans om iets anders op te bouwen en dat wil ik de komende jaren ook gaan doen."

Een job als ploegleider opnemen, zoals Sep Vanmarcke onmiddellijk gedaan heeft na zijn afscheid, dat wil Van Hooydonck ook niet. Omdat het geen job is die je even kan proberen om te zien of het je wel ligt.