Van der Poel eerlijk over opa Poulidor, geeft vader Adrie gelijk en trekt stevig aan de alarmbel: "Zo wordt het moeilijk"

Hoe zou zijn opa Raymond Poulidor nu naar hem kijken? Vader Adrie kan wel wat Mathieu van der Poel doet nog van op de eerste rij volgen. De man die in de eerste Pyreneeënrit mee ging in de vlucht heeft een duidelijke mening over een aantal zaken.

Zijn interview na de rit bij NOS begon met een logisch vraag: wat was het idee erachter om mee in de ontsnapping te gaan? "Dat vraag ik mezelf soms ook af", moet Van der Poel lachen met zijn eigen strijdlust. "Ik zit op zo'n dagen liever in de vlucht dan in het peloton of de gruppetto zit. Het was een geslaagde dag."

Voor een aanwezigheid vooraan werden in elk geval geen cadeautjes uitgedeeld. Integendeel. "Het was hard werken om voorop te geraken en er was weinig speelruimte. Ze rijden zo hard dat het voor vluchters moeilijk wordt. Op de Tourmalet zullen er weer records gesneuveld zijn. Dat is alleen maar goed als je mee bent."

Van der Poel haalt pijnpunt aan

Dat is de positieve kant van het verhaal, maar er is al vaker in deze Tour vastgesteld dat er geen vroege vlucht kwam omdat iedereen weet dat het onbegonnen werk is om voorop te blijven. Dat resulteerde dan in saaie ritten. Met zijn uitlating trekt Van der Poel aan de alarmbel over wat een pijnpunt in het wielrennen dreigt te worden.

Ondertussen heeft de wereldkampioen zich toch weer kunnen laten zien. "Ik voelde me eigenlijk heel goed, ook bergop." Hij was ook op weg naar de Pla d'Adet, één van de plaatsen waar zijn opa Raymond Poulidor wist te winnen. Hij won bij de eerste Tour-passage op de klim. "Dat wist ik niet. In bergritten zal ik hem nooit opvolgen."

Van der Poel wil de Tour uitrijden

Van der Poel bevestigt dat het nog altijd de bedoeling is om Nice te halen. "Ik weet zelf wat ik moet doen om goed uit de Tour te komen." Dat betekent: op verstand koersen. "Er zijn zo weinig ritten voor klassieke renners dat het niet zo moeilijk is om dat te doen." Adrie zei ook al dat er weinig kansen waren voor iemand als Mathieu.