Tom Boonen spreekt over Arnaud De Lie: "Dat durf ik niet te zeggen"

Kersvers Belgisch kampioen Arnaud De Lie was met de nodige ambities naar de Tour de France gekomen. De kans dat hij een rit zal winnen is echter heel klein geworden voor dit jaar. Ereplaatsen en een beetje pech, verder is hij niet gekomen.

Twee derde plaatsen, een vierde plaats en twee vijfde plaatsen. Arnaud De Lie wist zich een aantal keren goed te positioneren in de sprint, maar een overwinning zat er uiteindelijk niet in. Girmay pakte er drie, Philipsen ook.

"Of Arnaud De Lie sneller een klassieker zal winnen dan een rit in de Tour de France? Dat durf ik niet zeggen", aldus Tom Boonen in Vive le Vélo. "Ik kijk daarvoor terug naar mijn eigen carrière. Mijn eerste Tour was de start in Luik."

"In de eerste rit had ik kunnen winnen, maar mijn ketting vloog eraf. Een dag later opnieuw. Toen zat ik in de hoek van de geslagenen, maar ik won uiteindelijk nog twee ritten dat jaar waaronder in Parijs. Dat moet Arnaud De Lie ook kunnen."

Volgend jaar dan maar?

"Het is er nog niet uitgekomen dit jaar, maar de Tour is een andere wedstrijd en daar moet je toch wel wat aan wennen. De Lie is een van de beste opkomende renners uit België, maar daarom is het niet zeker dat je een rit zou winnen met een andere lead-out."

Deze Tour de France lijken er geen kansen meer te komen voor de jonge Belgische stier. Hij zal dus naar volgend seizoen moeten gaan lonken, waar er mogelijk meer kansen voor hem komen en hij opnieuw een jaar meer ervaring heeft.