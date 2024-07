Na kritiek op het parcours komt José De Cauwer met wel héél bijzondere mening: "Wanneer kan je nu nog een Tour winnen?"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel bond de kat de bel aan deze week over het parcours in de Tour de France 2024. Met een loodzwaar slotweekend lijkt het nog een paar dagen voor de echte klimmers te gaan worden. José De Cauwer heeft ook een opvallende mening.

Parcoursbouwer Thierry Gouvenou gaf meteen aan dat er volgend jaar mogelijk minder kansen zullen liggen voor de sprinters. "Dit jaar zijn er inderdaad minder kansen voor de aanvallers geweest. In de toekomst proberen we dit soort etappes wat meer privileges te geven."

"We zijn een beetje ontgoocheld door wat er in de sprintritten gebeurd is. We zullen er de volgende jaren niet meer zoveel opnemen in het parcours", klonk het onder meer in een interview eerder op vrijdag bij Radio Sports.

© photonews

José De Cauwer was bij Sporza dan weer zeer duidelijk in zijn analyse: "Wandeletappes waren er zeker niet bij. Wat je wel zou kunnen stellen is dat er misschien meer etappes moeten aangeboden worden voor alle soorten renners."

Te veel klimetappes volgens José De Cauwer

"Ik vind namelijk dat er te veel klimetappes zijn. Wanneer kan je nu nog een Tour de France winnen? Als je 65 kilogram weegt, maximaal. Puur op vermogen, op wattage, op klimgebied. Je mag niet te groot zijn, niet te veel wegen."

"Ok, maar wat doe je dan als je een renner bent als Jasper Stuyven, Mathieu van der Poel of Wout van Aert. Wat kan je hier dan nog komen doen als je een goede klassieke renner bent? Hoeveel keer kan je aan de start komen met kansen? Weinig of niet."