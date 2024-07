Tadej Pogacar komt op dak van de Tour met zeer duidelijk signaal en geeft een eindklassement op

De voorbije jaren wilde Tadej Pogacar er tot op het einde van een grote ronde het maximale uithalen. Dit jaar lijkt hij in de Tour de France een keertje voor een andere optie te hebben gekozen. Dat bleek op het dak van de Tour.

Rit 19 was een zware bergrit van Embrun naar Isola 2000. Daarbij kwamen we ook voorbij het absolute dak van deze Tour de France, want de Cime de la Bonette ligt op niet minder dan 2802 meter boven zeeniveau - de hoogste col met asfalt in Europa.

En op die col waren er dan ook dubbele punten voor de bergtrui te verdienen. De renner die als eerste over de streep zou komen, kon er niet 20 maar de volle 40 punten pakken. Erg belangrijk dus ook met oog op het eindklassement voor de bolletjestrui.

De voorbije jaren zagen we Tadej Pogacar steevast ook van het bergklassement een doel maken. Zelfs als er een vlucht voorop was, dan nog zou hij op diverse klimmetjes alsnog een paar puntjes proberen te sprokkelen voorin het peloton.

Carapaz profiteert optimaal

In 2020 en 2021 leverde hem dat naast de eindzege ook de bergtrui op en ook in andere jaren probeerde hij minstens tot op een zeker niveau de prijs te pakken. Dit jaar lijkt dat dan toch enigszins anders te zijn, zo blijkt.

Op de Cime de la Bonette kon hij nog makkelijk acht puntjes meesnoepen, maar hij liet Sivakov en Soler voor hem bovenkomen. Daardoor is de kans groter geworden dat Richard Carapaz met de bergtrui naar huis zal mogen, al is er nog een zwaar slotweekend.