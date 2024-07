Weg plan, niets plan: Tadej Pogacar zet de puntjes helemaal op de i, Evenepoel zet nieuwe stap richting podium

In de Tour de France maakten we ons op voor een episch duel in de bergen gedurende nog drie dagen, inclusief pittige slottijdrit op zondag in en rond Nice. Op vrijdag zette Tadej Pogacar de puntjes nog eens op de i.

Acht renners - met daarbij Ilan Van Wilder - kozen al vroeg het hazenpad. Daarbij ook twee renners van Visma - Lease a Bike: Wilco Kelderman en Matteo Jorgenson. Was er dan toch een groots plan op grote hoogte? Kelderman offerde zich vooraan alvast helemaal op. Zou Jonas Vingegaard op het dak van de Tour zijn duivels een keertje ontbinden? Neen, het zat er gewoon niet in. Op de slotklim naar Isola 2000 was het andermaal Tadej Pogacar die de sterkste bleek. © photonews En zo ging hij ook op zoek naar Matteo Jorgenson, de beste van de vluchters. In de voorlaatste kilometer ging hij erop en erover en zo pakte hij zijn vierde ritzege in deze Tour de France 2024. Het verschil met de rest groeide zo alleen maar. Nog anderhalve minuut méér voorsprong Jorgenson werd tweede in de daguitslag, Simon Yates vervolledigde het podium. Met oog op het eindpodium deden Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel een goede zaak, want ze reden de rest op nog wat meer achterstand. Evenepoel en Vingegaard kwamen samen over de streep op meer dan anderhalve minuut. Richard Carapaz mag zich dan weer troosten met de bergtrui, al zal hij daar ook op zaterdag nog moeten voor knokken om die bergtrui ook effectief te kunnen meenemen naar Nice.