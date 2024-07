Vingegaard minutenlang in armen van zijn vrouw, tranen en knuffel na knuffel: de reden achter de emotionele uitbarsting

Opvallend moment op de Isola 2000: Jonas Vingegaard viel in de armen van zijn vrouw. Dat duurde minutenlang. Ze gaven elkaar knuffel na knuffel, de Deen kon zijn tranen niet bedwingen.

De wereld kreeg plots een blik op een emotionele uitbarsting bij één van de beste renners van het peloton. Wat zat daar achter? Uiteraard is ontgoocheling logisch als je na twee Tourzeges er nu keertje naast grijpt, maar dit was wel extreem. Het bleek inderdaad om sportieve ontgoocheling te gaan, over het resultaat en het eigen niveau.

"Ik kwam naar deze Tour de France met de mindset om voor de overwinning te gaan. Ik denk niet dat Pogacar beter was dan op Plateau de Beille, maar ik was gewoon niet zo goed", vertelde Jonas Vingegaard aan de verzamelde pers na de koninginnenrit. "Ik had de benen niet en moest van mindset veranderen in de loop van de rit."

Vingegaard geeft het een plek

Dat is dan even slikken, gezien al de moeite die hij erin gestoken heeft om na zijn crash in de Ronde van het Baskenland toch klaar te geraken voor de Tour de France. Vlak na de aankomst waren de emoties dus heel heftig. Even later, toen de kopman van Visma-Lease a Bike de pers toesprak, kon hij het wel een plaats geven.

"Ik wist ook wel dat het moelijk ging worden, gezien het gebrek aan voorbereiding. Natuurlijk wist ik dat het een mogelijkheid zou zijn dat ik de Tour niet zou winnen." Het is voor een kampioen als hij geen evidentie om in de slotdagen van de Tour voor de derde plaats te moeten rijden in plaats van voor de overwinning.

Geen tijdsverlies op Evenepoel

"Ik kan blij zijn dat ik geen tijd verlies ten opzichte van Remco Evenepoel. Ik kon hem volgen, maar er komen nog twee zware dagen aan voor we in Nice arriveren."