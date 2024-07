Zand in de ogen strooien of niet? Remco Evenepoel doet voor laatste belangrijke Tourrit in lijn opvallende uitspraak

De laatste Tourrit in lijn moet aantonen of Remco Evenepoel zand in de ogen wil strooien van de tegenstanders of niet. Voor de start leek hij geen enkele intentie te hebben om Jonas Vingegaard aan te vallen.

Nochtans vertoont de tweevoudige Tourwinnaar stilaan meer tekenen van zwakte. Met een voorsprong van 1'58" op Evenepoel staat Vingegaard nog wel stevig op de tweede plaats. Met nog een bergrit en een tijdrit voor de boeg, is de renner van Visma-Lease a Bike toch nog niet helemaal zeker dat hij die plek wel kan vasthouden.

Er zijn nog wel wat analisten die Evenepoel kans geven om het spannend te maken. De klassementsman van Soudal Quick-Step was voor de start van de rit live in VTM Nieuws. "Het plan is om in het peloton te blijven en zonder tijdsverlies aan te komen. En om al te focussen op morgen. We zijn momenteel heel blij met waar we staan."

Evenepoel wil derde plek vasthouden

Niets dus dat er op wijst dat hij de tweede plaats van Vingegaard gaat aanvallen. Ook al heeft Evenepoel hem in de vorige etappe wel - zij het gecontroleerd - onder druk gezet. Neen, hoe het er momenteel uitziet is ook al best mooi. "Dat willen we zeker vasthouden." Dat zou dus willen zeggen dat Evenepoel derde eindigt in de Tour.

Met de hoop om in de afsluitende tijdrit van Monaco naar Nice nog eens de puntjes op de i te zetten. "Ja, natuurlijk ben ik met de tijdrit bezig. Met de benen die Tadej Pogacar heeft zal het ook wel moeilijk worden om hem in die tijdrit te kloppen", is het besef aanwezig bij Evenepoel, die de eerste tijdrit in de Tour de France won.

Evenepoel legt zichzelf geen druk op

"Ik ga het gewoon zo goed mogelijk doen", besluit de drager van de witte trui. Behoudens een mirakel kan een podiumplaats hem alvast niet meer ontsnappen.