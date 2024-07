Meer dan enkel lof, Evenepoel zal dit heel graag horen over strijd met Vingegaard: "Het gaat heel spannend worden"

Remco Evenepoel krijgt langs alle kanten lof, maar krijgt hij ook Jonas Vingegaard nog te pakken? Roxane Knetemann sluit het niet uit.

De ex-renster staat in De Avondetappe stil bij de gelaatsuitdrukkingen van beide renners boven op Isola 2000. Een moegestreden Vingegaard had die emotionele uitbarsting in de armen van zijn vrouw. "Hij is echt naar de klote. Bij Evenepoel zie je ook dat hij vermoeid is, maar hij is ook meteen bezig met morgen", zei Knetemann vrijdagavond.

Evenepoel draait dus meteen de klik om en zou nog kunnen aanvallen in de voorlaatste etappe. "Ik denk wel dat er kansen liggen voor Evenepoel. Ze zeiden bij Visma-Lease a Bike ook dat Vingegaard geen goede dag kende. Hij moet wel weer een goede dag hebben, anders gaat Evenepoel tijd op hem pakken", voorspelt de Nederlandse.

Evenepoel kan nog tweede worden

"Het is een superzware rit, er liggen superveel hoogtemeters in. Als je ergens tijd kunt pakken, is het bergop als je tegenstander geen goede dag heeft." Knetemann denkt dus dat het nog kantje boord kan worden voor die tweede plek in het klassement. "Plus de tijdrit die nog gaat komen: ik denk echt dat het heel spannend gaat worden."

Hoe het ook uitdraaait, Evenepoel charmeert in deze Tour de France. "Ik vind het supertof om te zien hoe goed Evenepoel aan het rijden is. Natuurlijk heeft hij al de Vuelta gewonnen, maar we wisten niet helemaal hoe hij in deze Tour zijn mannetje zou staan. Hij verbaast me elke dag heel positief. Dat vind ik hoopgevend."

Hoopvolle toekomst voor Evenepoel

Vooral dan met het oog op de toekomst. "Misschien gaat hij nog wel wat meer verbeteren en dan krijgen we nog meer strijd voor het klassement."