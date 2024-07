Ploegmanager van UAE spreekt stevige taal over rivaliteit tussen Pogacar en Vingegaard

Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard hebben elkaar opnieuw het vuur aan de schenen gelegd in deze Tour. Na twee nederlagen trekt Pogacar nu weer aan het langste eind.

Nadat Tadej Pogacar in 2020 en 2021 twee keer op rij de Tour won, moest hij in 2022 en 2023 tevreden zijn met de tweede plaats. Jonas Vingegaard doorbrak de hegemonie van Pogacar en klopte de Sloveen twee jaar op rij.

Al heeft dat Pogacar wel aangezet om nog harder te werken. "De laatste twee jaar was er een rivaal in de Tour beter dan Tadej", zegt Mauro Gianetti, ploegbaas van UAE Team Emirates bij NOS. "Hij wist: ik moet meer en meer en meer werken."

Rivaliteit Pogacar en Vingegaard

"Dat Tadej in de Tour de afgelopen twee jaar van Vingegaard verloor, is heel goed geweest voor zijn ambitie en motivatie. Want hij had toen niet de echte drive om de limiet te zoeken. Hij streefde niet naar de perfectie."

Visma-Lease a Bike heeft Pogacar dus tot het uiterste gedreven. Volgens Gianetti hebben Pogacar en Vingegaard elkaar door hun rivaliteit zeker beter gemaakt. "Zoals Mathieu van der Poel en Wout van Aert elkaar ook naar een hoger niveau tillen."

"Misschien is de voeding nu één procent beter dan vorig jaar. Het gewicht van Tadej, ook één procent eraf. Zijn elasticiteit, één procent beter. Zijn fiets, één procent sneller. Alles bij elkaar is hij dan zes procent beter."