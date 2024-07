Stevig! Remco Evenepoel steekt grote ambities niet onder stoelen of banken

Remco Evenepoel heeft met zijn derde plaats in de Tour een stukje Belgische wielergeschiedenis geschreven. Hij toont zich ook nog altijd bijzonder ambitieus.

Tegen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard was Evenepoel niet opgewassen in de Tour, de andere concurrenten liet hij ver achter zich. Dat geeft Evenepoel dan ook vertrouwen voor de toekomst, waar hij voor meer gaat.

Want na zijn eindwinst in de Vuelta is dit al de tweede podiumplaats in een grote ronde voor Evenepoel, enkel de Giro ontbreekt nog. Daar was Evenepoel vorig jaar naar op weg, tot hij moest opgeven met covid.

Evenepoel heeft grote ambities

"Nu enkel nog een podiumplek in de Giro en dan ben ik in alle grote rondes in de top drie geëindigd", citeert HLN Evenepoel zondagavond op een feest van Soudal Quick-Step. En de droom gaat verder dan dat.

"Nadien gaan we op jacht naar alle truien", grijnsde Evenepoel richting Patrick Lefevere. "Het is mijn doel om alle grote rondes eens te winnen in mijn carrière. Dat is nu een realistische droom", zei Evenepoel nog.

De laatste renner die daarin slaagde was Chris Froome. De Brit won vier keer de Tour, een keer de Giro en twee keer de Vuelta. Roglic (Giro en Vuelta) en Pogacar (Giro en Tour) ontbreken nog elk een grote ronde.