Het kan toch niet zijn! Pechvogel Primoz Roglic doet het verhaal van een in de Tour de France opgelopen breuk

Het mag opnieuw niet zijn voor Primoz Roglic. Zijn opgave in de Tour de France is al erg op zich, nu heeft hij aan zijn val ook nog eens een breuk overgehouden.

Het etiket 'eeuwige pechvogel' lijkt stilaan wel bestemd voor Primoz Roglic, want in de loop van zijn wielercarrière is hij al verschillende keren betrokken geweest in valpartijen. Soms hebben die dan ook ernstige gevolgen. Zoals zijn val in de meest recente Tour. Roglic geeft er zelf meer uitleg bij op zijn Instagrampagina.

"Het leven is soms niet gemakkelijk, hé", begint de klassementsrenner van Red Bull-BORA-hansgrohe zijn boodschap met een filosofische opvatting. "Verdere onderzoeken hebben aangetoond dat mijn val in de Tour de France een verplaatste breuk in een wervel in de onderrug heeft veroorzaakt." Nog een opdoffer erbij.

Roglic herstelt in Oostenrijk

Primoz Roglic vertoeft dan ook in het Red Bull Athlete Performance Center in Thalgau, in Oostenrijk. Daar kunnen ze hem op de voet volgen en is het de betrachting om die breuk uiteraard zo goed mogelijk te laten genezen. "Ik neem mijn tijd om te herstellen, we zullen zien hoe het loopt", stelt hij zich geen enkele deadline.

De Sloveense wielrenner wil wel nog een woord van dank richten aan zijn supporters, die hem sinds zijn meest recente valpartij ongetwijfeld massaal berichten van steun gestuurd hebben. "In deze tijden realiseer ik me opnieuw dat ik de beste fans ter wereld heb. Dankjewel!" Dat is dan toch de mooie kant van het verhaal.

Vuelta-deelname Roglic onzeker

Gezien de huidige omstandigheden is het onzeker of Roglic aan de start van de Vuelta kan komen. Dat had Ralph Denk al bevestigd.