Bondscoach Vanthourenhout verklapt hoe Van Aert en Evenepoel wegrit zullen voorbereiden

Nadat ze zaterdagavond in het Belgium House gevierd werden, zijn Wout van Aert en Remco Evenepoel naar huis vertrokken. Dat was een idee van bondscoach Sven Vanthourenhout zelf.

Zaterdag staat in Parijs de olympische wegrit op het programma, maar Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn op dit moment gewoon thuis. Daar konden ze even weer tot rust komen na enkele lange weken van huis door de Tour.

"Na hun leuke passage in het Belgium House zijn ze doorgereden naar huis. Na zo’n dag vol adrenaline maakt het niet uit of je om elf uur of om twee uur in de ochtend aankomt, maar je ontwaakt wel in je eigen bed", zegt bondscoach Vanthourenhout bij Het Nieuwsblad.

Programma Belgen voor wegrit

Veel tijd krijgen Van Aert en Evenepoel wel niet, want dinsdag gaat de focus al opnieuw richting de wegrit van zaterdag. Evenepoel heeft woensdag een lange training van zo'n zes uur op de planning staan.

Donderdag zullen de Belgen dan samen de lokale lus in Parijs verkennen, want die is dan twee uur verkeersvrij. Ook vrijdag zullen de Belgen nog wat punten van het parcours gaan verkennen in Parijs.

Naast Van Aert en Evenepoel komen dan ook Benoot en Stuyven erbij. "Zowel Tiesj Benoot als Jasper Stuyven kijken ernaar uit om dinsdag bij Wout en Remco aan te sluiten", stelt Vanthourenhout nog.