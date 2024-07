Het kan snel gaan: gewezen Olympisch kampioen die Tour de France wil winnen in belangstelling van (minstens) twee teams

De 30-jarige Noorse legende Kristian Blummenfelt is niet langer de regerende Olympisch kampioen triatlon. Hij werd twaalfde in Parijs en is zo zijn titel kwijt. De Noor heeft zoals geweten wel flinke ambities naar de toekomst toe.

Woensdag verdedigde Kristian Blummenfelt zijn Olympische titel op de triatlon in Parijs. Dat zou dus uiteindelijk niet lukken, want hij werd 'amper' twaalfde in Parijs. Toch liet hij opnieuw van zich spreken tijdens de race.

Na een matige zwempartij was hij de drijvende kracht in het wielrennen, waardoor een achtervolgende groep uiteindelijk kon aansluiten bij de groep van de negentien leiders. En daarmee bewees hij wat zijn sterke punt is.

© photonews

Vanaf volgend jaar wil hij de overstap maken naar het wegwielrennen. Blummenfelt is niet zomaar een triatleet, want hij werd naast olympisch kampioen ook wereldkampioen. Blummenfelt zou volgens zijn trainer Olav Aleksander Bu een VO2max hebben van 103ml/kg/min. Vingegaard zou 97 hebben, Pogacar 89.

Twee ploegen kloppen aan

Het plan is om in 2025 te gaan testen, in 2026 voor het eerst op het hoogste niveau de Tour de France te rijden en in 2027 of ten laatste 2028 voor eindwinst(!) te gaan in de Tour de France - dat gaf zijn coach ook aan.

Kristian Blummenfelt is al eventjes in beeld bij het Australische Jayco-AlUla, maar ondertussen zou ook het Noorse Uno-X hebben aangeklopt bij de Noorse stevige beer. Tot op heden is er nog geen (meerjarig) contract getekend.