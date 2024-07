Puncher in vorm heeft beslissing genomen over zijn toekomst

Corbin Strong heeft een beslissing genomen over zijn toekomst. De snelle man die ook op een stevig parcours goed uit de voeten kan zal gewoon blijven bij zijn team Israel-Premier Tech. De geïnteresseerden zijn er aan voor de moeite.

Corbin Strong gaat met een goed gevoel het najaar in. Hij wist onlangs nog het podium te halen in de Ronde van Wallonië en heeft zijn goede prestaties nu weten te verzilveren met een nieuw contract bij zijn team.

Ook in 2025 en 2026 zal hij uitkomen voor de formatie. De geïnteresseerde teams - en er was wel wat interesse - grijpen zo ook meteen naast hem. De renner zal binnenkort op zoek gaan naar ritten in de Vuelta a Espana.

Twee jaar extra voor Corbin Strong

“Sinds ik bij het team kwam, heb ik veel vertrouwen en kansen gekregen en heb ik geweldige relaties opgebouwd met zowel het personeel als de teamgenoten", legt Strong uit in een reactie op de webstek van Israel-Premier Tech.

2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ☑️

2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ ☑️



We’re excited to announce that @corbin_strong will stay with IPT for the next two seasons!



Full reaction from Corbin 👉 https://t.co/sU8cgy4Kvo#YallaIPT pic.twitter.com/TcxXH1nlKC — Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) July 31, 2024

"Ik bevind me in een geweldige omgeving waar ik me verder kan ontwikkelen en op mijn best kan presteren. Zelfs de races die niet goed verlopen zijn leuk met de groep staf en renners die we in het team hebben", blikt hij vooruit.

"Niet alleen op de fiets, maar ook daarbuiten, ik geniet echt van mijn tijd bij het team en ik kijk ernaar uit om tot 2026 te blijven." Ook bij het team zijn ze in de wolken met de contractverlenging van de 24-jarige Nieuw-Zeelander.