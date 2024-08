Bondscoach Vanthourenhout haalt uit naar olympische wegrit: "Dit gaat om olympisch goud"

Zaterdag rijden de mannen hun olympische wegrit in Parijs. Bondscoach Sven Vanthourenhout is echter niet onder de indruk van de koers zelf.

Met Wout van Aert, Remco Evenepoel, Jasper Stuyven en Tiesj Benoot komen de Belgen met een bijzonder sterk viertal aan de start van de olympische wegrit in Parijs. Toch is ook niet alles positief voor bondscoach Vanthourenhout.

Zo kon hij één renner minder selecteren dan drie jaar geleden in Tokio. En vier renners in plaats van vijf maakt voor Vanthourenhout toch een groot verschil. "Met vier ben je heel snel opgesoupeerd", zegt Vanthourenhout bij Het Nieuwsblad.

Die "wel heel verregaande" inkrimping van een peloton van 128 naar 89 renners is om het olympisch deelnemersveld beperkt te houden en een gelijk aantal mannen en vrouwen aan de start te krijgen.

Vanthourenhout vreest saaie olympische koers

En dan is er ook nog het parcours. In Tokio was de koers 234 kilometer lang, in Parijs maar liefst 272 kilometer. "Het zou wel eens heel lang wachten kunnen zijn voor er iets gebeurt. Precies dat maakt het zo jammer. Dit gaat om olympisch goud."

Volgens Vanthourenhout zou het een van de mooiste koersen van het jaar moeten zijn. "Maar nu vrees ik ervoor. Het is allemaal zo atypisch", wijst Vanthourenhout toch richting de organisatie.