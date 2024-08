Eenzelfde geluid klinkt bij Stuyven en Benoot en die laatste kan al heel duidelijk iets opmerken over Wout van Aert

Perschef Guy Vermeiren stond Tiesj Benoot en Jasper Stuyven bij het regelen van alle verplichtingen bij. Tijdens de koers zal het aan Benoot en Stuyven zijn om alles te regelen in functie van Van Aert en Evenepoel.

Jasper Stuyven heeft duidelijk laten blijken dat hij zichzelf niet als derde kopman ziet, ook al dicht de buitenwereld hem die rol wel toe. Dan is het de vraag wat zijn taak dan wel zal zijn tijdens de olympische wegrit. "Het zal hoe dan ook afhangen van hoe de koerssituatie evolueert", zegt de Leuvenaar hierover aan Belga.

"Breekt het vroeg open, wordt er aanvallend of defensief gekoerst of niet, dat zal bepalend zijn." Het zou handig zijn als dat reeds op voorhand voorspeld kon worden. Door het kleine deelnemersveld en het gebrek aan kwaliteit bij een deel van het pelotonnetje, kan het alle kanten uit en daar moeten de Belgen klaar voor zijn.

Koersverloop bepaland voor Jasper en Tiesj

Tiesj Benoot is die andere Belg in steun van de twee leiders. Ook hij komt met een gelijkaardige uitleg over zijn opdracht tijdens de olympische wegrit. Je zou verwachten dat België met veel druk opgezadeld zit in de wegrit. Dat is eigenlijk niet het geval, of toch niet meer. Dat heeft dan weer alles met de tijdrit te maken.

Het is een goede zaak dat Evenepoel en Van Aert reeds voor de start van de olympische wegrit hun medaille beet hebben. "Voor hen is de druk er al wat af. Het brengt iets meer rust in de ploeg. Je ziet bijvoorbeeld dat Wout iets meer ontspannen is", zegt Benoot over de man die het hele jaar door zijn ploegmaat is.

Veel ambitie bij Team Belgium

"Dat verandert de ambitie niet", voegt Tiesj er ook wel meteen aan toe. "We moeten en kunnen voor die medaille gaan." Dat horen we graag.