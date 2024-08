Kopman of niet? Jasper Stuyven klaar en duidelijk over zijn rol en ambities in olympische wegrit

Met Jasper Stuyven heeft België naast Remco Evenepoel en Wout van Aert nog een troefkaart voor een medaille in Parijs. Toch minimaliseert hij zijn eigen kansen.

Onverwacht mocht Jasper Stuyven toch mee naar de Tour, nadat hij eerder al de Giro had gereden. Stuyven deed het goed in de Tour, vooral in de laatste week maakte hij bijzonder veel indruk door bergop lang mee te gaan.

De Amerikaan Matteo Jorgenson, ploegmaat van Wout van Aert bij Visma-Lease a Bike, was onder de indruk. "Hij reed indrukwekkend in de slotweek van de Tour. Blijkbaar ging hij enkele dagen na de Tour heel hard op training in Monaco", zei hij bij Cyclingmole.

Stuyven vindt zichzelf geen kopman

Stuyven zelf denkt niet aan het kopmanschap. "Wout (van Aert) en Remco (Evenepoel) zijn de leiders, maar hoe we het tactisch doen, houden we voor onszelf", zei Stuyven bij het Deense Feltet. "Maar we koersen wel voor goud."

"Ik kijk er naar uit om te koersen, maar ik ga niet beweren dat ik een van de kopmannen moet zijn. Ik ken mijn rol en het is al een eer om te mogen deelnemen aan de Olympische Spelen", zegt Stuyven duidelijk.

Toch mag Stuyven in Parijs zeker dromen van een ereplaats. In 2021 werd hij in zijn Leuven vierde op het WK, vorig jaar in Glasgow werd hij zesde. En het parcours in Parijs heeft veel weg van dat van Leuven en Glasgow.