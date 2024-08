Wout van Aert krijgt al zeker twee toppers als ploegmaats in de Vuelta

Geen vakantie voor Wout van Aert, want op 17 augustus staat hij al aan de start van de Vuelta. Hij kent ondertussen ook al enkele ploegmaats.

Wout van Aert lag dit jaar al een tijd in de lappenmand en moest daardoor onder meer de Giro missen. Hij reed de voorbije weken al de Tour en de Olympische Spelen, maar staat over twaalf dagen al aan de start van de Vuelta.

"Vakantie? Nee, over twee weken sta ik aan de start van de Vuelta. Ik ben heel blij dat ik mijn goede benen terug heb en ik hoop eindelijk terug aan winnen toe te komen. Ik ben heel gemotiveerd", zei Van Aert bij Paris by Night.

Kuss en Uijtdebroeks ook naar de Vuelta

Van Aert kent ook al twee van zijn ploegmaats die in Lissabon ook aan de start zullen staan. Titelverdediger Sepp Kuss en Cian Uijtdebroeks zullen dit jaar ook opnieuw de Vuelta rijden.

Zowel Kuss als Uijtdebroeks zullen deze week de benen al eens testen in de Ronde van Burgos. "Hopelijk kan ik de week afsluiten met een goed gevoel en de laatste puntjes op de i zetten richting de Vuelta", zegt Kuss.

Ook Cian Uijtdebroeks, vorig jaar achtste in de Vuelta, rijdt in Burgos. "Naast Sepp heeft ook Cian een rust- en trainingsperiode achter de rug. In Tignes hebben ze zich prima kunnen voorbereiden. We zien de Ronde van Burgos als een ultieme prikkel richting de Vuelta", zegt ploegleider Marc Reef.