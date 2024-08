Wat als Tour-organisatie met grote verrassing komt? Patrick Lefevere is duidelijk richting Evenepoel

De Olympische Spelen hebben laten zien dat er in Parijs meer mogelijk is qua parcours dan wat de slotrit in de Tour de France steevast laat zien. Al hoeft het niet per se altijd zo te zijn, zo klinkt het nu.

De organisatoren van de Tour de France spelen met het idee om de beklimming van de Montmartre op te nemen in het parcours van de laatste etappe in de Tour de France. Het vele publiek maakte ook op de organisatoren indruk. De beelden waren indrukwekkend en het was een heel leuke beleving om de koers te zien. De renners zelf waren ook onder de indruk, van het parcours én van de publieke belangstelling - leuker ook dan een criterium op de Champs Elysées? © photonews Er zal nog heel wat water door de Seine moeten stromen voor de deal eventueel kan worden beklonken, maar het mag niet worden uitgesloten. Patrick Lefevere heeft er zich in La Dernière Heure alvast over uitgelaten. Een idee voor Remco Evenepoel? "De beelden van zaterdag waren uitzonderlijk, dus het is normaal dat de organisatoren van de Tour de France daar niet ongevoelig voor zijn", aldus de sterke man van Soudal - Quick-Step in een reactie voor de krant. "De omstandigheden zullen anders zijn en na drie weken koers is iedereen vermoeid. Maar de renners bepalen altijd de koers. En voor sommige renners zou het zeker een interessant parcours kunnen zijn dat kan inspireren, bijvoorbeeld ook voor Remco."