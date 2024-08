Patrick Lefevere onthult zijn verrassende mooiste moment met Julian Alaphilippe: "Als, als..."

Julian Alaphilippe vertrekt na maar dan tien jaar bij Soudal Quick-Step. Het doet pijn bij Patrick Lefevere, maar houdt ook veel mooie herinneringen over.

Na meer dan tien jaar bij de ploeg van Patrick Lefevere vertrekt met Julian Alaphilippe een meubelstuk. De Fransman rijdt er al zijn hele carrière, in 2013 werd hij prof bij Etixx-iHNed, de Tsjechische opleidingsploeg van de WorldTour-ploeg van Lefevere.

Een jaar later maakte Alaphilippe de overstap naar Quick-Step. "Het is een beetje pijnlijk na meer dan 10 jaar. We hebben hem ontdekt en hij is in 2014 bij ons gekomen", zegt Patrick Lefevere bij Sporza.

Het was een periode van ups en downs, met in totaal 44 profzeges voor de Fransman. Hij won onder meer Strade Bianche, Milaan-Sanremo, San Sebastian en drie keer de Waalse Pijl. In 2020 en 2021 werd Alaphilippe ook wereldkampioen.

Lefevere over Tour van 2019 met Alaphilippe

De mooiste herinnering voor Lefevere is echter geen zege, maar de Tour van 2019. Alaphilippe reed toen twee weken in de gele trui en werd ook vijfde in het eindklassement. Op de voorlaatste dag verloor Alaphilippe het geel aan Bernal.

Door zware weersomstandigheden werden de tijden opgenomen op de voorlaatste beklimming, Alaphilippe lag toen al ver achterop. "Als alles meezit, wint hij misschien die Tour. Maar dat is als, als...", stelt Lefevere.