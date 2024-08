Voorspelling van vader Sven komt uit: na opdoffer komt Lidl-Trek nu met goed nieuws over Thibau Nys

Eindelijk nog eens goed nieuws over Thibau Nys: dat horen we graag. Lidl-Trek heeft bevestigd dat Thibau zal deelnemen aan de Ronde van Polen.

Vader Sven Nys had midden juli voorspeld dat Thibau in de Ronde van Polen zijn rentrée ging maken in het peloton. Meer dan drie weken later gaat dat dus ook uitkomen. Dat betekent dat Thibau Nys de laatste weken op schema is kunnen blijven op training. Nu staat dus weer de terugkeer in competitie voor de deur voor Thibau.

Dat er überhaupt sprake is van een terugkeer, stond dan weer niet in de plannen. Thibau Nys had zijn zinnen gezet op de Ronde van Wallonië, tot hij last kreeg van een opspelende knie. Vader Sven vertelde dat ze bij zijn entourage toch even schrokken, omdat op een MRI-scan niets te zien was. Er werd dus voorzichtig mee omgegaan.

Beterschap bij Thibau Nys

Gelukkig beterde het uiteindelijk wel, kon Thibau de trainingen hervatten en is hij nu weer klaar voor de dienst. Lidl-Trek heeft hem immers opgenomen in de selectie voor de Ronde van Polen. De Poolse rittenkoers gaat van start op 12 augustus, begin volgende week dus. Er zal strijd geleverd worden tot de slotrit op 18 augustus.

Nys zal er in Polen uiteraard niet alleen voor staan. Hij krijgt met Tim Declercq en Edward Theuns ook twee landgenoten mee. De andere renners van Lidl-Trek die in Polen present tekenen zijn Andrea Bagioli, Ryan Gibbons, Alex Kirsch en Mads Pedersen. Voor Pedersen wordt het zijn eerste koers sinds de olympische wegrit.

Uitkijken naar niveau Nys

Voor ons wordt het vooral uitkijken naar welk niveau Thibau Nys al opnieuw kan halen. Uiteraard zal hij zonder druk aan de start komen en kan het ook geen kwaad als hij weer eventjes nodig heeft om de vorm opnieuw op te bouwen.