Lotto Dsnty onthult doelen voor de Vuelta: Van Eetvelt voor klassement, Campenaerts heeft weer plannetje

Lotto Dstny trekt met een stevige ploeg naar de Vuelta. Met toptalent Lennert Van Eetvelt (23) gaat de ploeg voor een goed klassement.

In de Ronde van Frankrijk mocht Lotto Dstny nog zegevieren dankzij de ritzege van Victor Campenaerts. Ook in de Vuelta gaat de ploeg voor een etappezege en daarvoor neemt het wel wat ervaring mee.

Thomas De Gendt en Andreas Kron wonnen al een etappe in de Vuelta, verder zijn ook Arjen Livyns, Victor Campenaerts, Sylvain Moniquet, Jonas Gregaard, Eduardo Sepulveda en Lennert Van Eetvelt erbij.

"Thomas De Gendt is heel ambitieus voor zijn laatste grote ronde. Hij wil zijn prachtige loopbaan op een mooie manier afsluiten, dus we verwachten zeer veel van hem. Hij heeft zichzelf op-en-top voorbereid", zegt sportief directeur Kurt Van de Wouwer.

Van Eetvelt voor klassement, Campenaerts eerste rit

Lennert Van Eetvelt gaat voor een goed klassement in de Vuelta. "Lennert begon zijn seizoen fantastisch met de eindzege in de UAE Tour, maar kampte later met knieproblemen, maar die zijn nu opgelost en dus gaan we voor een goed klassement.

En ook Campenaerts heeft opnieuw een doel. "De openingstijdrit het grote doel. Er zijn natuurlijk andere favorieten, maar Victor gaat alles geven. Daarbij is hij met zijn ervaring heel belangrijk voor de klassementsambities van Lennert."

Selectie Lotto-Dstny Vuelta a Espana 2024

Andreas Kron

Arjen Livyns

Lennert Van Eetvelt

Victor Campenaerts

Thomas De Gendt

Sylvain Moniquet

Jonas Gregaard

Eduardo Sepulveda