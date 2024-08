🎥 Niet gewonnen maar toch indruk gemaakt: Thibau Nys verzorgt de show en maakt zich zo nog wat populairder

Thibau Nys maakt indruk op verschillende manieren. Dat kan ook gewoon door de show te verzorgen, er hoeft daarom niet altijd gewonnen worden.

Winnen, dat deed hij ook niet in de tweede etappe in de Ronde van Polen. Nys kon wel nog altijd surfen op die positieve vibes van zijn fraaie overwinning in de openingsetappe, die hem ook meteen de leiderstrui had opgeleverd. Nys mocht dus in de gele trui beginnen aan de lastige klimtijdrit van iets meer dan 15 kilometer.

Nys bedient publiek op zijn wenken

Het lag volledig in de lijn van de verwachtingen dat hij zich in het werk tegen de klok niet ging kunnen meten met de beste tijdrijders en beste klimmers. Dat is ook gebleken, maar Nys liet het niet aan zijn hart komen. De beelden van zijn aankomst spraken boekdelen: hij stelde het publiek dat op hem stond te wachten niet teleur.

Het geduld was de moeite waard, want Nys trakteerde de toeschouwers in aankomstplaats Karpacz op een wheelie. Een hele mooie manier ook om afscheid te nemen van de leiderstrui. Die wheelie in de slotmeters zullen de Polen zich zeker blijven herinneren, hoe het verder ook nog afloopt in deze rittenkoers voor Nys.

La crono de Thibau Nys 😳 además por hacer el "chorra" casi se va al suelo. pic.twitter.com/4oHqN8NhSD — Jesús Eguizábal (@jesus_egizabal) August 13, 2024

Aan de manier waarop zijn voorste wiel weer tegen de grond smakte, bleek ook wel dat het nog niet zo evident was om die wheelie uit te voeren. Nys mag dan wel een technisch wonder zijn, het is niet simpel om dit te doen met een tijdritfiets. Er is die beugel om rekening mee te houden. Het is niet hetzelfde als op een wegfiets.

Thibau Nys kan focus nu verleggen

Laat staan dat de man van Lidl-Trek het op een veldritfiets zou doen. De concentratie kan nu weer gaan naar sportieve prestaties in de ritten in lijn in Polen.