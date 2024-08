Remco Evenepoel verklapt nog een leuke anekdote waarbij Wout van Aert de mist inging

Remco Evenepoel en Wout van Aert hebben samen al wel wat meegemaakt ondertussen. Hun band is duidelijk veel beter dan vroeger, wat niet wil zeggen dat de ene het niet mag duiden als de andere de mist ingaat.

In een interview met The Athletic, de sportredactie van The New York Times, heeft Remco Evenepoel heel wat dingen verteld waar we in België reeds vertrouwd mee zijn. Eén van de nieuwere dingen die we daaruit nog kunnen leren is een anekdote die verbonden is aan de olympische tijdrit. Of beter: aan de podiumceremonie nadien.

Remco Evenepoel kwam natuurlijk als winnaar uit die tijdrit. Hij was niet de enige Belgische medaillewinnaar, want Wout van Aert presteerde veel beter dan verwacht. "Wout, die als derde eindigde, stond ook op het podium. Er was een bepaalde set van kledij voorzien die we op het podium zouden dragen", zei Evenepoel.

Van Aert neemt verkeerde kledij mee

Ze waren bij Team Belgium er dus wel degelijk op voorbereid dat ze twee Belgische renners op het olympisch podium konden hebben. Alleen had Van Aert blijkbaar niet zoveel aandacht besteed aan de benodigdheden om zoiets samen te vieren. "Wout had de verkeerde kledij meegenomen", verklapt Remco Evenepoel.

"Ik moest mijn jasje dus opbergen en moest een ander jasje vinden om aan te trekken." Op de foto's zien we inderdaad dat Remco Evenepoel en Wout van Aert tijdens de podiumceremonie exact hetzelfde jasje van Team Belgium dragen. Oorspronkelijk was er dus een heel andere outfit voorzien voor dat moment samen op het podium.

Les voor de volgende Spelen

Zwaar hoeft daar niet aan getild worden, want alles zag er ook nu prima uit. Het is enkel een les voor de volgende Olympische Spelen in Los Angeles.