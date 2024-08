Thibau Nys zegt wat voor hem absoluut cruciaal is om al die toppers te kunnen verslaan en houdt zich er ook aan

Thibau Nys heeft de laatste dagen al met wat toppers de vloer aangeveegd. Eén zaak is cruciaal voor hem: op de lastige finishes wachten, wachten en nog eens wachten. En pas in de ultieme slotmeters met zijn eindsprint komen.

Het was vooraf niet helemaal een zekerheid dat Thibau Nys mee zou kunnen doen voor de overwinning in de derde rit in de Ronde van Polen. Een heuvelachtig terrein gaf ook kans aan de aanvallers onder de klimmers. "Ik was meer ongerust of ik de finale zou kunnen halen, dan voor de finale zelf", zag Nys het zo zelf ook.

"Ik was dat het een moeilijke dag zou worden als ze de gashendel zouden opendraaien op de beklimmingen. Maar ik had echt goede benen en kon telkens meeschuiven in het wiel van een ploegmaat. Ik wil mijn ploeg bedanken om mij zo goed in positie te brengen. Deze overwinning is voor mijn ploegmaats", toont Nys zich loyaal.

Thibau Nys pas laat onder stoom

Bij Lidl-Trek zullen ze het allemaal graag zien gebeuren en horen zeggen. Eens in positie kon je er zeker van zijn dat Nys nog met een versnelling van jewelste ging komen. Dat hadden we immers een paar dagen geleden al gezien. Deze keer viel het toch op dat de zoon van Sven Nys pas heel erg laat volledig onder stoom kwam.

Geen nood: het was allemaal doordacht. "Ik moest gewoon zo lang mogelijk wachten. In vergelijking met de anderen moet ik het echt hebben van mijn explosiviteit. Hoe langer de inspanning, hoe minder kans ik maak op de overwinning", legt Thibau Nys uit. Het is ook een teken van lef om zo laat pas met die sprint te komen.

Nys via ongelooflijke topsnelheid naar zege

Eens hij dan helemaal op gang komt, is het wel aan een ongelooflijke snelheid. "In de laatste honderd meter heb ik alles gegeven."