Hij komt niet als toerist, maar de 'vibe' van Wout van Aert is toch veelzeggend: "Dat is anders dan in de Tour de France"

Wat de grote ronden betreft is Wout van Aert tot dusver enkel vertrouwd met de Tour de France. Hij gaat in de Vuelta voor het eerst iets anders ervaren.

Donderdagavond heeft in het Portugese Lissabon de ploegenpresentatie van de Vuelta plaatsgevonden. Met natuurlijk ook het Visma-Lease a Bike van Wout van Aert en die was best wel goedgeluimd. De toeschouwers keken rustig toe, het zonnetje scheen, de zonnebril op bij Van Aert. Die begon dan meteen nog eens over het weer.

"Ik verwacht dat het heel warm zal zijn", kon er al een lach vanaf op het podium. Het was een beetje alsof hij de toerist kwam uithangen, maar dat is natuurlijk zeker niet het geval. Hij heeft al laten blijken hoe erg hij snakt naar een zege in de Vuelta. "Het is heel leuk om voor het eerst de Vuelta te ervaren. Ik kijk er heel erg naar uit."

Van Aert blijft zijn nuchtere zelf

Er werd hem ook gevraagd of hij verwacht dat de Vuelta heel erg zal verschillen van de Tour. "Het blijft natuurlijk een wielerwedstrijd", vat de Belg het nuchter oop. "Eens we op de fiets zitten, zal het misschien gelijkaardig aanvoelen. Elke koers heeft natuurlijk een eigen vibe, een eigen sfeer. Dat is nu al iets anders dan in de Tour."

Zeg dat wel. Ver weg was de indruk van de hectiek van de Tour de France, waar iedereen wel wat van je wil. Er heerste donderdagavond een vrij gezapige, relaxte sfeer. Terwijl iedereen toch op twee vooravonden van de start van een grote ronde start. Ook bij Van Aert zelf liet helemaal geen gespannen of gecrispeerde indruk, integendeel.

Van Aert geeft ontspannen indruk

Hoewel het voor hem belangrijk is om in deze Vuelta weer aan te knopen met een zege, lijkt hij niet bijzonder veel last te hebben van enige druk. Een ontspannen Van Aert kan in de komende weken wel eens de beste Van Aert worden.