Sarah De Bie heeft één vurige wens voor haar man Wout van Aert: "Dat mag stoppen"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Na de Tour en de Olympische Spelen trainde Wout van Aert zo'n week thuis, maar intussen is hij alweer in Portugal voor de start van de Vuelta. Van Aert wil daar winnen, want dat deed hij al niet meer sinds eind februari. Na zijn zware val is hij wel helemaal terug.

Een of meerdere ritzeges, dat zou iedereen Van Aert wel gunnen. Al hunkert De Bie ook wel naar tijd samen met hun gezin. Door de Tour en de Spelen was Van Aert weinig thuis, daar komt nu ook nog de Vuelta bij in een erg druk jaar. Toch is Sarah De Bie gelukkig dat het opnieuw beter gaat met Wout van Aert. Een renner die al veel tegenslagen heeft gekend, maar dus wel altijd opnieuw opstaat. Dat beseft De Bie zelf ook en ze heeft een vurige wens. "Wat je me mag toewensen? Slaap (lacht). Nee, ik weet dat Wout gewoon heel hard uitkijkt naar de Vuelta. Ik wens hem echt nog eens een deugddoende zege toe", aldus De Bie in een interview met Het Laatste Nieuws. Dertig worden geen issue "Onze portie tegenslag hebben we nu echt wel gehad. Het mag eens beginnen meezitten. Rust voor ons gezin, dat is eigenlijk het enige wat ik wens." Nog volgens haar is Wout van Aert niet echt bezig met ouder worden. Binnenkort wordt hij dertig. "Hij kijkt ernaar uit. Hij geeft thuis een vat voor zijn jeugdvrienden van Herentals. Ondanks zijn drukke schema steekt Wout echt wel tijd en energie in zijn vriendschappen", is ook dat geen issue.