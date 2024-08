Dit heeft Wout van Aert te zeggen na derde plaats in Vuelta

Het werd uiteindelijk net niet voor Wout van Aert in de openingstijdrit in de Vuelta. Hij werd derde op drie seconden van Brandon McNulty en greep zo net naast de ritzege én de rode leiderstrui. Wat vond hij er zelf van?

De derde plaats gaf Wout van Aert duidelijk gemengde gevoelens. "Ik voelde me goed, maar niet geweldig", aldus de renner van Visma - Lease a Bike. "Mijn benen begonnen eigenlijk veel te snel pijn te doen - te vroeg."

"Dus of ik tevreden ben? Ja en neen. Het was nog een lange weg naar de streep en naar de finish en dan is het moeilijk met pijnlijke benen. Ik had echt wel op een beter gevoel gehoopt", aldus Wout van Aert in zijn analyse bij Sporza.

Close, but no cigar voor Wout van Aert

"Ik kreeg het te snel lastig om mijn power hoog te houden en in het tweede deel was het sterven tot aan de finish. Ik hoorde dat het close was en dat motiveerde me om alles te geven, maar ik had het lastig in het slot."

© photonews

Uiteindelijk sijpelden de resultaten door en bleek Wout van Aert miner dan drie seconden te hebben verloren. "Ik wilde dicht staan in het klassement, al ging ik natuurlijk gewoon voor de dagzege. De kans op rood ligt nog open."

Zondag krijgt WvA meteen een parcours op zijn maat: "Ik kan het de komende twee dagen dus nog een kans geven. In die ritten gaan we voor een sprint." Benieuwd of het voldoende kan zijn om de kloof op McNulty te overbruggen.