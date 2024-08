Jelle Vanendert stelt groot probleem vast bij Thibau Nys

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Aan superlatieven geen gebrek de voorbije dagen over Thibau Nys. Onze landgenoot pakte drie ritzeges in de Ronde van Polen.

Als het over korte, kleine klimmetjes gaat op het einde van een koers, dan is Thibau Nys tegenwoordig de man voor de overwinning.

In de rittenkoersen van Romandië, Hongarije, Noorwegen, Zwitserland en Polen wist onze landgenoot dit jaar telkens minstens één rit te worden, zo goed als altijd op een punchy aankomst.

Een hele grote verrassing is het niet volgens Jelle Vanendert, maar uiteindelijk moet Nys het toch maar doen en zelfs grote namen als Vingegaard, Hirschi, Skjelmose en Yates achter zich laten.

Maar er is nog veel marge om te groeien. Vanendert stelt echter wel een groot probleem vast in de ontwikkeling die de zoon van Sven Nys op dit moment doormaakt.

Geen progressie in de cross

“Ik zie bijvoorbeeld een grote regelmaat op de weg, een constante lijn die ik niet zag in zijn crossmaanden”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg. Al is daar ook een duidelijke reden voor.

“Dat komt omdat zijn wegprogramma niet al te overladen is. Hij krijgt ruimte om te rusten, terwijl crossen elkaar in een sneltempo opvolgen. Hoewel hij graag in het veld rondhangt, ligt de weg hem volgens mij beter omwille van de spreiding.”

De vraag is uiteindelijk waar dit eindigen zal. “Die Ardense klassiekers en alle races die eindigen op een steile punt zijn sowieso geschikt voor hem. Voor de rest moet hij ervaring en kracht bijwinnen en blijven werken aan zijn positionering onderaan de klim.”