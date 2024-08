Organisatie van Vuelta gaat grandioos in de fout met Wout van Aert

Wout van Aert is de nieuwe leider in de Vuelta. Al maakte de organisatie tijdens de podiumceremonie ook een fout.

Wout van Aert pakte de tweede plaats in de rit van vandaag in de Vuelta. Balen voor onze landgenoot, al kreeg hij door die plek wel de rode trui in handen.

Tijdens de podiumceremonie werd Van Aert echter eerst ook geroepen om de groene puntentrui nog eens in ontvangst te nemen. Terwijl die eigenlijk voor Kaden Groves was.

“Ik wist zelf eigenlijk al dat ik niet op kop sta in het puntenklassement, maar ze wilden me per se op het podium”, zei Van Aert over de fout van de organisatie.

“Er zijn maar een paar etappes die als echte sprintritten gecatalogeerd staan en waarin de eerste vijftig punten pakt en de tweede dertig. Dat wist ik, waardoor ik vrij zeker was dat Groves voor mij zou staan.”

Maar toch ging de organisatie van de Vuelta door met de ceremonie. “Zij hadden het naar eigen zeggen beter berekend, maar nádat ik op het podium had gestaan zag ik toch dat ze verkeerd waren.”

Van Aert is vooral blij met de leiderstrui waarmee hij morgen mag rondrijden in de Vuelta. “Ach, de rode trui is mooier, maar ook in de puntentrui heb ik nog interesse. Dat wordt nog een mooie strijd.”