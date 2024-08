Wout van Aert komt met vreemde uitleg waardoor hij naast ritzege grijpt

Geen tweede ritzege voor Wout van Aert. Onze landgenoot werd tweede, na de Tsjech Pavel Bittner.

Wout van Aert slaagde erin om Kaden Groves achter zich te houden in de vijfde rit van de Vuelta, maar uiteindelijk was Pavel Bittner onze landgenoot alsnog te snel af.

Wout van Aert zat nochtans goed voor zijn sprint. “In het wiel van Groves. De snelheid lag heel hoog, dus ik ging vroeg aan”, vertelt hij bij VTM nieuws.

“Ik had het gevoel dat ik die snelheid ook kon volhouden. Toen voelde ik iemand (Bittner, red.) naast mij. Het was een lastig duel, ik wist dat ik mijn wiel moest gooien. Maar dat deed ik te vroeg.”

De uitleg van Van Aert, waarom hij te vroeg zijn wiel gooide, is best wel vreemd te noemen. “Ik was verward door wat schaduwen op de weg. Dat is een dure fout.”

“Ik zou de beelden nog eens goed moeten herbekijken, maar ik denk dat ik Bittner goed opvang. Hij kwam snel zij aan zij, maar hij bleef daar wat hangen. Waarschijnlijk verlies ik door mijn fout toch wel wat centimeters. Maar als, als als, hij doet zijn jump perfect.”

Van Aert behoudt wel de groene puntentrui en loopt nog wat uit op Groves. “Langs de andere kant was dit een ideale gelegenheid om een groter gat te slaan in het klassement op Groves. Dat is maar voor een deel gelukt. Ik ben toch wel wat gefrustreerd nu.”