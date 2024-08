José De Cauwer drukte zijn stempel als bondscoach: "Anders was het een probeem gebleven"

Bondscoach Sven Vanthourenhout staat voor een lastige opdracht wat de selectie voor de EK-wegrit betreft. José De Cauwer weet er als ex-bondscoach alles van.

Als bondscoach had José De Cauwer eenzelfde soort situatie voor het WK van 2005 in Madrid, dat uiteindelijk gewonnen werd door Tom Boonen. "Volgens mijn vriend Patrick Lefevere was er toen te weinig blauw op straat", zegt De Cauwer bij Sporza.

Lefevere vond dat er te weinig ploegmaats van Tom Boonen waren geselecteerd. Hij vreesde namelijk spanningen met de Lotto-renners. Al was het wel Peter Van Petegem die ervoor zorgde dat Boonen wereldkampioen werd.

José De Cauwer zorgde voor verandering bij wielerbond

De Cauwer moest knopen doorhakken, maar moest toen ook rekening houden met een politiek evenwicht. Zo moest onder meer de Belgische kampioen altijd in de selectie zitten, ongeacht het parcours.

Er moest ook rekening gehouden worden met het aantal Vlamingen en Walen die in de selectie zaten, ook van Quick-Step en Lotto moest er een evenwicht zijn. Tegenwoordig wordt daar allemaal geen rekening meer mee gehouden.

"Ik heb er de naweeën van meegemaakt, maar ik heb er zelf een streep door getrokken. Ik had zelf al iets bewezen in de wielersport en kon dat daardoor doorduwen, want anders was het een probeem gebleven. Ik heb mijn ding gedaan, ja."