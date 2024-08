Primoz Roglic verrast met uitspraken over rode leiderstrui in Vuelta

Primoz Roglic pakte de rode leiderstrui na de eerste bergetappe. Maar de Sloveen is daar eigenlijk niet echt blij mee.

De eerste etappe met een aankomst bergop leverde Primoz Roglic meteen ook de rode leiderstrui op in de Vuelta, maar dat wou de Sloveen eigenlijk niet.

Dat is helemaal geen geschenk voor hemzelf, noch voor zijn ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe waarvan zo verwacht wordt dat ze de wedstrijd zullen controleren.

De Sloveen is dan ook van plan om zijn leiderstrui door te geven. De etappe van vandaag is ideaal om een groep met vluchters te laten wegrijden en iemand gecontroleerd de leiderstrui te laten overnemen.

Al zal het natuurlijk ook niet zomaar aan gelijk wie gegund worden. “Dat is zeker een optie”, bevestigt de Sloveen aan Cyclingnews. “Het hangt er vanaf hoe de rit zich ontplooit en wie er in de ontsnapping zit. Maar het is zeker een optie.”

De etappe van vandaag met een klim naar de Alto de las Abejas is ideaal voor vluchters. “Ik weet niet wat voor rit het is. Ze zeggen dat het zwaarder is dan de vijfde rit. Maar het is zeker een goede kans voor de lange ontsnapping om voor de ritzege te strijden.”