Ritwinnaar Bittner komt met mooie woorden nadat hij Van Aert klopt

Wout van Aert moest in de sprint in de Vuelta opnieuw vrede nemen met de tweede plaats. Maar het was niet Kaden Groves die hem klopte.

Amper 21 jaar is Pavel Bittner. De sprinter van Team dsm-firmenich PostNL slaagde er in de Vuelta in om Wout van Aert en Kaden Groves te kloppen.

“Wout kloppen in een lange sprint is gek”, schrok Bittner in het flashinterview van zijn eigen prestatie in de Vuelta. “Wout is een van de beste renners in een lange sprint.”

Het is de eerste grote ronde die Bittner rijdt. Begin deze maand had hij al twee keer in de sprint gewonnen in de Ronde van Burgos.

“Ik kan het niet geloven dat ik nu hier win, in mijn eerste Vuelta. Enkele weken, of dagen, na mijn eerste profzege. Dat is ongelooflijk.”

Bittner geloofde de hele dag al in een stunt. “Ik had deze morgen aan de ploeg gezegd dat we het vandaag zouden kunnen doen. Ik geloofde in mezelf. Toen de kans er was, begon ik aan mijn sprint, vol gas naar de lijn, en op één of andere manier is het gelukt.”