Boem: Wout van Aert doet het opnieuw in Vuelta!

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Er staat geen maat op Wout van Aert. De Belg heeft zijn tweede ritoverwinning geboekt in deze Vuelta a Espana. Hij doet ook een goede zaak met oog op de groene puntentrui.

Visma - Lease a Bike had van meet af aan duidelijk gemaakt dat ze wilden mikken op een ritzege met Wout van Aert op vrijdag onderweg naar de meest hete stad van Spanje: Cordoba.

Xabier Isasa was de man die de eerste uren van de koers wist te kleuren, maar uiteindelijk zou hij het niet gaan redden. Op de laatste beklimming op zo'n 25 kilometer van het einde moesten velen passen.

Groves werd op achterstand gereden en viel ook ongelukkig, waardoor hij niet kon meesprinten. Wout van Aert was wél (makkelijk) mee met de klassementsmannen.

Roglic pakte zes bonificatieseconden op de klim, in de afdaling was er nog een ferme poging van Soler, waarna onder meer Wout van Aert alleen in de achtervolging trok.

Makkelijke zege Wout van Aert

Uiteindelijk kwam er toch nog een flinke groep opnieuw bij elkaar en dan gingen we sprinten. Wout van Aert ging van heel ver aan en wist Vacek en Pau Miguel makkelijk af te houden.

Voor de Belg meteen zijn tweede ritzege. In de strijd om groen doet van Aert zo ook meteen een reuzenzaak, gezien Groves niet kon meesprinten.