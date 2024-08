De Cauwer ziet het helder: "Zal stress veroorzaken in het peloton"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Australiër Ben O'Connor heeft de macht gegrepen in de Vuelta. Hij was de sterkste van een kopgroep, pakte de ritzege en neemt ook met veel voorsprong de rode leiderstrui over van Primoz Roglic. Gevaarlijk naar de eindzege toe?

"O'Connor werd dit jaar vierde in de Giro, dat is niet slecht. En het straffe is dat hij eigenlijk maar een dikke twee minuten na de tweede eindigt", aldus José De Cauwer in zijn analyse tijdens de rit van de Vuelta al.

Achteraf is hij er bij Sporza nog eens dieper op ingegaan. "Had Roglic een mindere dag? Misschien voelde hij zich niet goed genoeg om de strijd aan te gaan."

"Maar je zou toch eerder denken dat zijn ploeg gegokt heeft op dit verhaal en dat het het plan was", aldus De Cauwer. "Het zal in elk geval voor veel stress zorgen in het peloton."

Geen renner van de derde rij

"O'Connor is niet zomaar een renner van de derde rij, het is een toprenner. Als we kijken naar de etappe die Roglic heeft gewonnen voor Lennert Van Eetvelt. Op die steile klim heeft O'Connor maar 1'11" verloren."

De komende dagen zullen we in een paar semibergetappes en een zware bergrit op zondag al veel meer weten. Als O'Connor dan nog niet door het ijs zakt, dan zal de stress enkel toenemen in het peloton.