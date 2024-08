Is het allemaal wel verantwoord? Sportarts laat zich uit over de zaak

Het is heel warm in Spanje. Niet voor het eerst gaan dan ook stemmen op of het wel verantwoord is om in zo'n hitte te koersen. Ook de analisten en de kenners laten zich uit over de zaak.

Elke dag vlot over de dertig graden, eerder deze week zelfs een keertje tot 43 gran Celsius: het is bijzonder warm en heet in de Vuelta a Espana. En dus is de vraag niet voor het eerst: is het nog verantwoord om daarin te koersen? "Het hangt er voor een groot stuk vanaf of je het gewoon bent of niet om in extreme temperaturen te sporten", geeft Ruud Van Thienen, sportarts en inspanningsfysioloog verbonden aan de UGent, aan bij Sporza. "Bij zo'n hitte gaat je lichaam bij het sporten op een andere manier reageren. In de eerste plaats ga je meer zweten, waardoor je meer zout gaat verliezen. De hartslag gaat ook stijgen, want de hersenen gaan proberen om de lichaamstemperatuur ideaal te houden." Recuperatievermogen aangetast "Daarvoor gaan ze veel bloed naar de huid sturen, zodat je op die manier warmte kan afgeven. Maar daardoor kan er minder bloed naar de spieren worden gepompt. En dat heeft natuurlijk een impact op de prestaties. Atleten gaan sneller verzuren en hun recuperatievermogen wordt aangetast." Het is dus allemaal niet zo gezond, zoveel lijkt duidelijk. Maar het is dus ook aan de renners hoe zwaar ze daarin de koers maken. De komende dagen volgen opnieuw een paar interessante etappes waarin het mogelijk hard kan gaan.